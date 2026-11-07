Jonathan Kashanian: "Avrei voluto crescere un figlio con Bianca Atzei. Oggi non ci parliamo più"

Jonathan Kashanian parla a Verissimo del rapporto con Bianca Atzei, con cui ha dichiarato in passato che avrebbe voluto un figlio.

"Ci sono treni che passano nella vita e pensi che sia il tuo ultimo vagone. Nel 2018 io e Bianca Atzei abbiamo condiviso un'esperienza forte. In quel periodo lei mi dava quello che desideravo. Mi ha dato tranquillità, si occupava di me e io di lei. Era molto piacevole. Ho sentito che forse per me era l'ultimo vagone. In quel periodo se qualcuno mi avesse chiesto se volessi un figlio con lei, avrei risposto di sì", spiega l'ex inquilino del Grande Fratello Vip, 45 anni, che nel 2018 ha partecipato insieme a Bianca Atzei all'Isola dei Famosi.

Per quanto riguarda il rapporto con la cantante, 39 anni, oggi: "Non ci parliamo. Non le parlo perché non sono finto. Le auguro ogni bene, ma non fa più parte della mia vita per una mia scelta perché penso che alla fine non si sia comportata benissimo".