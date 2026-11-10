Beppe Vessicchio, il ricordo della figlia Alessia a un anno dalla scomparsa: "Nel mio cuore staremo sempre così"

A un anno dalla scomparsa di Beppe Vessicchio, la figlia Alessia ricorda il papà su Instagram con una foto del passato. Alessia condivide un'immagine che la ritrae bambina mentre si stringe al padre, addormentato su una sdraio. "Un anno fa sei andato via e a me sembra ieri... ma nel mio cuore staremo sempre così", scrive nella didascalia.

Il maestro si è spento l'8 novembre 2025, a causa di una polmonite interstiziale che si era aggravata in modo improvviso. Beppe Vessicchio aveva lasciato una famiglia composta quasi solo da donne: la moglie Enrica, al suo fianco da oltre 45 anni, la figlia Alessia, la nipote Teresa e le due bisnipoti Alice e Caterina. Proprio per le più piccole si era detto disposto a tutto: "Per loro potrei persino tagliarmi la barba", aveva detto a Verissimo nel 2023.