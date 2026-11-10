Can Yaman, le foto del compleanno a Milano

Can Yaman festeggia il compleanno a Milano. L'attore turco, che l'8 novembre ha compiuto 37 anni, trascorre la serata in un locale della città insieme a un gruppo di amici. Gli scatti della festa lo ritraggono in compagnia delle persone a lui più vicine.

Di recente Can Yaman si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, toccando temi personali come i sentimenti e il rapporto con la propria immagine. Aveva parlato anche delle delusioni d'amore: "A chi non è successo almeno una volta nella vita? Soffrire per amore capita a tutti. Quando ami veramente puoi soffrire come chiunque altro".

Sul tema della fisicità, già al centro di uno sfogo sui social contro gli hater, l'attore aveva precisato: "So perfettamente che l'aspetto fisico fa parte della mia immagine e non posso negarlo. Ma per me è importante che non diventi un limite. Il fisico cambia, l'età cambia, mentre un attore deve continuare a crescere, studiare e trasformarsi. Per questo cerco ruoli diversi e sfide sempre nuove". Aveva aggiunto: "Vorrei continuare a sorprendere me stesso, interpretando personaggi molto diversi tra loro, essere camaleontico, mai ripetitivo e lavorare in produzioni internazionali".

L'amore era stato anche al centro della sua intervista a Verissimo nel 2024. In quell'occasione, Can Yaman aveva scherzato: "Appena trovo la donna giusta, farò un bambino. Aiutatemi voi".