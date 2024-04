Can Yaman è intervenuto a Verissimo insieme alla collega Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set di Viola come il mare, giunto alla seconda stagione. L'attore turco, 34 anni, ha raccontato il rapporto instaurato con Francesca Chillemi, ironizzando anche su quanto accaduto fuori dalle scene: "Francesca è complessa come Viola, mentre io sono introverso e misterioso come Demir, perciò quando entriamo nei personaggi questo aiuta". E ancora: "Appena si stoppa lei guarda il cellulare e questo mi dà fastidio. Ha sempre da fare...". Così, quando Silvia Toffanin cerca di difendere l'attrice rimandando ogni impegno alla gestione della figlia, Can Yaman replica: "Per la terza stagione faccio anche io un bambino, così siamo pari". E aggiunge: "Appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca, farò un bambino. Aiutatemi voi". Immediato l'invito della conduttrice di Verissimo: "Allora io ti aspetto per liete notizie".