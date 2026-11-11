Alessandro Del Piero compie 52 anni, la foto con la moglie Sonia e i tre figli

Compleanno in famiglia a Torino per Alessandro Del Piero . L'ex calciatore, 52 anni, ha pubblicato alcuni scatti con la moglie Sonia Amoruso e i loro tre figli Tobias , 19 anni, Dorotea , 17 anni, e Sasha , 16 anni. "Buon compleanno a me", ha scritto Alessandro Del Piero come didascalia delle foto, condivise sui suoi social anche da Sonia Amoruso, che ha dedicato parole d'amore al marito: "Livello 52 sbloccato! Marito, papà di tre figli e il nostro eroe".

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso sono sposati dal 2005. Nel 2007 sono diventati genitori di Tobias, nel 2009 è nata Dorotea e nel 2010 è arrivato Sasha. I figli maggiori della coppia hanno seguito le orme del papà nella carriera calcistica. Lo scorso giugno, Dorotea Del Piero ha vinto lo scudetto con la Juventus femminile Under 17, che si è laureata campione d'Italia. "La tua passione per il calcio ce l'hai nel sangue", erano state le parole di mamma e papà dopo la vittoria. Ospite a This Is Me nel 2025, Alessandro Del Piero aveva parlato dell'amore per la moglie Sonia e i loro figli: "Stiamo insieme dal 1998, abbiamo tre figli e siamo molto orgogliosi di loro".