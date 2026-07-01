Il calciatore - capitano della Juventus dal 2001 al 2012 - e la moglie hanno condiviso sui social tutto il loro orgoglio per il traguardo della figlia. "Dorotea, siamo immensamente orgogliosi di te. Durante quest'anno ti sei impegnata giorno dopo giorno con determinazione, resilienza e un'incrollabile dedizione nel raggiungere i tuoi obiettivi. Grazie al tuo duro lavoro e al tuo impegno, insieme allo sforzo di tutta la squadra, avete conquistato una vittoria pienamente meritata. Siamo davvero fieri dello spirito di squadra e dell'impegno che avete dimostrato tutti", hanno scritto sui social Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso, pubblicando uno scatto della figlia con la coppa.

"Ci auguriamo che tu porti con te questo stesso atteggiamento anche in futuro, perché nella vita hai ancora tantissimo da realizzare e da vivere. La tua passione per il calcio – dopotutto ce l'hai nel sangue – unita alla tua perseveranza e all'amore per questo sport, ci ha mostrato di cosa sei capace. Non smettere mai di credere in te stessa, di impegnarti al massimo e di inseguire i tuoi sogni. Questa vittoria è solo l'inizio e non vediamo l'ora di scoprire tutto ciò che riuscirai a realizzare", hanno concluso. Sposati dal 2005, Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso, oltre a Dorotea (2009), sono genitori anche di Sasha (2010) e Tobias (2007), anche quest'ultimo, come la sorella, ha seguito le orme del papà nel calcio.



Nel video sotto, i genitori Vip orgogliosi dei traguardi dei figli.