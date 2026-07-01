La piccola Aria Rose innamorata del suo papà. Diletta Leotta ha pubblicato sui social un divertente video in piscina in cui cerca di dare un bacio al marito Loris Karius, ma a impedirglielo, e tenersi il papà tutto per sé, ci pensa la loro prima figlia Aria, di quasi tre anni. "La bimba del papà. Niente baci alla mamma", sono le parole che accompagnano il filmato.
Diletta Leotta, 34 anni, e Loris Karius, 33 anni, sono legati dal 2022. Ad agosto del 2023, sono diventati genitori di Aria Rose. E nel 2024 si sono sposati in Sicilia. Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina". A dicembre del 2025, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Il piccolo Leonardo è nato a maggio del 2026.