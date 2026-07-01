La piccola Aria Rose innamorata del suo papà. Diletta Leotta ha pubblicato sui social un divertente video in piscina in cui cerca di dare un bacio al marito Loris Karius, ma a impedirglielo, e tenersi il papà tutto per sé, ci pensa la loro prima figlia Aria, di quasi tre anni. "La bimba del papà. Niente baci alla mamma", sono le parole che accompagnano il filmato.