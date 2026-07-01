Jacqueline Luna Di Giacomo, la foto con il figlio Enea: “Sono solo una bambina con un bambino”

Jacqueline Luna Di Giacomo condivide sui social uno scatto a New York con il figlio Enea, nato nel 2024 dalla storia d'amore con Ultimo. "Sono solo una bambina con un bambino", è la didascalia del post in cui Jacqueline, 26 anni, saltella mentre spinge il passeggino con a bordo Enea.
Pochi mesi prima della nascita del figlio, Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo avevano lasciato l'Italia per gli Stati Uniti. Il loro primo figlio è nato infatti proprio a New York. "La prima alba di questa nuova avventura", avevano scritto sui social, pubblicando uno scatto del loro appartamento nella Grande Mela.
Durante la gravidanza di Enea, Jacqueline Luna aveva parlato della scelta di diventare mamma a 24 anni: "Ho 24 anni, ma dentro di me c'è sempre quella bimba che spesso mi parla. Ora la sento più che mai, e mi dice che è emozionata all'arrivo di un nuovo migliore amico per la vita, che è pronta ad insegnargli tutto ciò che ha imparato con i suoi occhi da bambina. Lei ricorda l'impatto di uno sguardo adulto o il peso di parole dette più grandi di lei. Io da mamma userò la mia giovane saggezza per fargli conoscere più sfumature della vita ed emozioni possibili, convinta già adesso di avere da imparare altrettanto io da lui. E ogni volta che verrà da me piangendo, gli sussurrerò quello che mi ha insegnato il suo papà in questi anni: è tutto un gioco e vince chi sorride".
Nata nel 2000, Jacqueline Luna Di Giacomo è figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo e per questo si definisce "metà italiana e metà americana". Ospite a Verissimo, Heather Parisi aveva parlato dei suoi nipotini Enea e Sole (2025), figlia di Rebecca Manenti.
"Appena sono arrivata in Italia, sono andata a Roma e ho visto Sole. È stata un'emozione incredibile. Sole è una bambina splendida. È sorridente. Il naso le si arriccia e gli occhi sorridono. La chiamo sunflower (girasole in inglese)", aveva detto la ballerina e cantante, 66 anni.
Per quanto riguarda il suo primo nipotino, Heather Parisi aveva aggiunto: "Non ho avuto ancora l'opportunità di conoscere Enea, mi piacerebbe moltissimo. Siamo qui in Italia ancora per qualche giorno, incrociamo le dita, magari faremo anche questo incontro".
Mamma anche di Elizabeth Jaden e Dylan Maria (2010) - nati dal matrimonio con Umberto Maria Anzolin -, la ballerina e cantante aveva parlato delle figlie maggiori Rebecca e Jacqueline: "Sono molto orgogliosa di loro. Sono diventate due donne indipendenti. Hanno trovato la loro strada nel lavoro e soprattutto nella vita. Vedere la serenità di Rebecca mi ha dato gioia nel cuore".