Jacqueline Luna Di Giacomo, la foto con il figlio Enea: “Sono solo una bambina con un bambino”

Pochi mesi prima della nascita del figlio, Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo avevano lasciato l'Italia per gli Stati Uniti. Il loro primo figlio è nato infatti proprio a New York. "La prima alba di questa nuova avventura", avevano scritto sui social, pubblicando uno scatto del loro appartamento nella Grande Mela.

Durante la gravidanza di Enea, Jacqueline Luna aveva parlato della scelta di diventare mamma a 24 anni: "Ho 24 anni, ma dentro di me c'è sempre quella bimba che spesso mi parla. Ora la sento più che mai, e mi dice che è emozionata all'arrivo di un nuovo migliore amico per la vita, che è pronta ad insegnargli tutto ciò che ha imparato con i suoi occhi da bambina. Lei ricorda l'impatto di uno sguardo adulto o il peso di parole dette più grandi di lei. Io da mamma userò la mia giovane saggezza per fargli conoscere più sfumature della vita ed emozioni possibili, convinta già adesso di avere da imparare altrettanto io da lui. E ogni volta che verrà da me piangendo, gli sussurrerò quello che mi ha insegnato il suo papà in questi anni: è tutto un gioco e vince chi sorride".

Nata nel 2000, Jacqueline Luna Di Giacomo è figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo e per questo si definisce "metà italiana e metà americana". Ospite a Verissimo, Heather Parisi aveva parlato dei suoi nipotini Enea e Sole (2025), figlia di Rebecca Manenti.