Jacqueline Luna Di Giacomo e la scelta di diventare mamma a 24 anni

Jacqueline Luna Di Giacomo, in attesa del primo figlio con il cantante Ultimo, ha spiegato in un post sui social perché ha deciso di diventare mamma a 24 anni.

"Sto dondolando in mare tra le risate delle mie amiche, sorrido e chiudo gli occhi: tutto sta per cambiare. C'è una Jacqueline che sto piano piano salutando, sono un'anima nostalgica e raramente riesco a scorrere il rullino fotografico, oggi però lo sto facendo, e con una consapevolezza diversa", ha esordito Jacqueline a corredo di alcuni scatti amarcord di lei bambina accompagnati da un cuoricino celeste, simbolo dell'attesa di un maschietto.

"Rivedo dei momenti dimenticati, foto di un diario del 2018 con scritte sopra le mie paure in quel dormitorio a Brooklyn Heights, sembra una vita fa, sorrido. Poi guardo le mie amiche, osservo la loro spensieratezza. Mi mancherà? Tra qualche mese ci saranno due occhioni ad avere la precedenza su tutto. Ripenso a quando sono sparita per tre giorni in tenda nel deserto di Joshua Tree. A quando mi sono sdraiata lì per terra a guardare le stelle. A tutti i sogni che giustamente voglio ancora realizzare", ha continuato la figlia di Heather Parisi.

"Devo ancora attraversare l'America con un van tutto colorato fermandomi in paesini sconosciuti. Visitare il Perù. Galoppare in spiaggia. Stare su altri set cinematografici. Per non parlare delle mie idee con la pittura ancora da concretizzare…Ora devi mettere tutto da parte! Sei sicura? Sei giovane! Perché così presto? Ho sorriso a chi, comprensibilmente, mi ha detto frasi di questo tipo. Sarà il mio istinto materno e la mia voglia di diventare mamma, oppure lo sguardo sicuro che mi regala ogni volta il suo papà, perché mi sento esattamente dove dovrei essere", ha aggiunto Jacqueline, riferendosi al compagno Ultimo.

"Ho 24 anni ma dentro di me c'è sempre quella bimba che spesso mi parla. Ora la sento più che mai, e mi dice che è emozionata all'arrivo di un nuovo migliore amico per la vita, che è pronta ad insegnargli tutto ciò che ha imparato con i suoi occhi da bambina. Lei ricorda l'impatto di uno sguardo adulto o il peso di parole dette più grandi di lei".

"Io da mamma userò la mia giovane saggezza per fargli conoscere più sfumature della vita ed emozioni possibili, convinta già adesso di avere da imparare altrettanto io da lui. E ogni volta che verrà da me piangendo, gli sussurrerò quello che mi ha insegnato il suo papà in questi anni… è tutto un gioco e vince chi sorride! Torno a mangiare spaghetti e godermi quest’ultima estate silenziosa, fantasticando un po’ su tutti i miei sogni che ora avranno un ospite in più", ha concluso Jacqueline Luna Di Giacomo.

Jacqueline Luna DI Giacomo e la storia d'amore con Ultimo

Jacqueline Luna DI Giacomo, 24 anni, e Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, hanno annunciato l'attesa del primo figlio sul palco dello stadio Olimpico di Roma durante l'ultima data del tour del cantante, 28 anni.

Insieme da circa tre anni, hanno ufficializzato la loro relazione a marzo del 2021. Negli anni Jaqueline Luna e Ultimo hanno condiviso sui social dolci momenti della loro storia d'amore.

"Ci siamo innamorati senza esserci mai dati un bacio. Jacqueline ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei", aveva raccontato Ultimo in un'intervista a proposito della compagna, che è anche la protagonista del video del brano di Ultimo Altrove, dove Jacqueline, a detta di molti, aveva già svelato di aspettare un bambino.