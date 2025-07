Igor Cassina è diventato papà per la seconda volta: è nata Athena

Igor Cassina è diventato papà per la seconda volta. L'ex ginnasta, 47 anni, ha annunciato la nascita della seconda figlia con la moglie Valentina Nardin.

"Benvenuta Athena, la nostra piccola principessa, che ha scelto di arrivare a completare la nostra famiglia, già colma d’amore con Riccardo, che ha appena compiuto 18 anni, e la dolcissima Eleonora che ha 2 anni", ha scritto Igor Cassina, condividendo alcuni scatti insieme alla piccolina, tra cui una foto della famiglia al completo. Igor Cassina e Valentina Nardin sono già genitori di Eleonora, prima figlia dell'ex ginnasta e seconda della moglie, che è mamma anche di Riccardo, nato da una precedente relazione.

"Siamo sopraffatti dalla gratitudine e dalla gioia. La vita ci ha regalato un altro miracolo, un altro sorriso da proteggere e amare ogni giorno. Grazie Athena per averci scelto come mamma e papà. Grazie alla vita per questo dono immenso. E grazie alla nostra meravigliosa famiglia, che condivide con noi questa emozione indescrivibile. Che bella avventura che è la vita, insieme", ha concluso il campione, che vinse l'oro nella sbarra ai Giochi olimpici di Atene 2004.

Igor Cassina e il significato del nome Athena scelto per la figlia

Igor Cassina e Valentina Nardin avevano svelato a Verissimo di essere in attesa di un'altra bambina. L'ex ginnasta aveva anche rivelato il nome della piccolina e il suo significato speciale: "A me e alla nostra famiglia piace molto dare un senso a tutto quello che decidiamo di fare. Siccome alle Olimpiadi di Atene 2004 si è realizzato un sogno, chiameremo nostra figlia Athena".