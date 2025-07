Gabriel Garko in ospedale: “Infortunio sul set”

Infortunio per Gabriel Garko. L'attore, 52 anni, ha pubblicato un video dall'ospedale, prima in barella e poi sulla sedia a rotelle. "Infortunio sul set", ha scritto Gabriel Garko nella didascalia del post. E ha assicurato: "Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima". Infine, riferendosi alla nuova fiction che lo vede al fianco di Anna Safroncik, ha aggiunto: "È sempre Colpa dei sensi".

Gabriel Garko e Anna Safroncik hanno recitato insieme anche nella fiction Se potessi dirti addio, di cui avevano parlato a Verissimo. Riguardo alla loro nuova coppia televisiva, avevano detto: "Ci siamo conosciuti sul set, non avevamo mai lavorato insieme". Se potessi dirti addio ha segnato per Gabriel Garko il ritorno alla fiction dopo una lunga pausa: "Sono stato lontano dai set per sei anni. Non era calcolato. All'inizio avevo bisogno di una pausa per motivi personali, poi è arrivato il Covid e la pausa si è allungata".