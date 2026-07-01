Sal Da Vinci laureato Honoris Causa: "Un pochino troppo fuori corso, ma ce l’ho fatta"

Sal Da Vinci si è laureato al Conservatorio musicale. Il cantautore, 57 anni, ha ricevuto il Diploma Accademico Honoris Causa in Canto Pop-Rock dal Conservatorio Statale di Musica di Benevento. A salire sul palco con lui la moglie Paola Pugliese, con cui è sposato da 34 anni . Durante la cerimonia Sal Da Vinci non ha trattenuto l'emozione e ha ricordato i suoi genitori.

"Ricevere stasera questo diploma accademico Honoris Causa rappresenta una delle emozioni più profonde della mia vita. Non soltanto per il prestigio del Conservatorio, ma perché in questo momento mi offre un privilegio raro, quello di fermarmi per un istante e guardare indietro. E quando guardo indietro vedo un bambino nato a New York durante una tournée di suo padre Mario. Un bambino che cresce dietro le quinte dei teatri, che osserva gli artisti prima di entrare in scena, che ascolta le orchestre accordare gli strumenti e che resta incantato davanti a quel mondo fatto di luci, di sipari e di sogni. Quel bambino ero io”, ha detto il cantautore, all'anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, nato nel 1969 a New York in quanto il padre, Mario Da Vinci, cantante e attore napoletano, era impegnato in una tournée negli Stati Uniti, dove fu raggiunto dalla moglie Nina.



Un pensiero di Sal Da Vinci è andato anche a sua madre Nina: "Mamma, mi sono laureato tardi, un pochino troppo fuori corso, ma una scusa ce l’ho: stev’ faticann’ (stavo lavorando, ndr). Comunque, come vedi, ce l’ho fatta". Una volta indossata la corona d'alloro, il cantautore ha aggiunto senza trattenere l'emozione: "Questo premio non è solo mio. Questo premio appartiene a mio padre perché senza di lui non ce l’avremmo mai fatta".



Nel video sotto, l'ultima intervista di Sal Da Vinci a Verissimo.

