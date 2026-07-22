Aka7even ha ricevuto una tenera dedica piena d'amore da parte della sua fidanzata, Cristina Ferrara. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 28 anni, ha scritto su Instagram delle dolci parole per il cantante, 25 anni, a corredo di alcune foto di coppia.

"Forse è proprio questo l’amore che immaginavo - ha scritto Cristina Ferrara sui social per Aka7even - Un amore sano, che non mi ha cambiata, ma che ha tirato fuori la parte più bella di me. Sei il mio fidanzato, il mio migliore amico e ormai parte della mia famiglia. Amo la tua costanza, il tuo modo di trovare sempre una soluzione e quella leggerezza che riesci a portare anche quando la vita prova a complicare le cose".

L'ex corteggiatrice ha concluso così la sua dedica d'amore: "Ti capita spesso di dirmi che ti ho insegnato tanto, ma la verità è che, forse senza nemmeno accorgertene, sei stato tu a insegnare molto di più a me".