Addio a Kaylee Hottle. L'attrice americana di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La notizia, riportata da Tmz, è stata confermata da Joshua Hottle, padre di Kaylee.



Nata ad Atlanta, in Georgia, a maggio del 2007, Kaylee Hottle era nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Jia nel film del 2021 Godzilla vs. Kong e nel suo sequel del 2024 Godzilla e Kong - Il nuovo impero.

Kaylee Hottle proveniva da una famiglia composta da persone sorde da diverse generazioni e nel film Godzilla interpreta proprio una ragazza che comunica con King Kong attraverso la lingua dei segni e vive su Skull Island insieme alla dottoressa Ilene Andrews, interpretata da Rebecca Hall. Per il suo ruolo nel sequel Godzilla e Kong - Il nuovo impero, Kaylee Hottle ha ricevuto una candidatura ai Saturn Awards come Migliore interpretazione di un giovane attore.

È morta il 21 luglio 2026, all'età di 19 anni, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel Maryland. Come riporta Tmz, Joshua Hottle ha spiegato in una diretta nella lingua dei segni americana di essere stato informato dalle autorità del grave incidente della figlia e poi del decesso.



