Anna Tatangelo, la foto al mare con la figlia Beatrice

Anna Tatangelo al mare con la piccola Beatrice. La cantante, 39 anni, ha condiviso sui social alcuni momenti al tramonto con la seconda figlia, di sei mesi, alle prese con lo svezzamento, come si vede nel video pubblicato dalla cantante.



Già mamma di Andrea - nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio -, Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta a gennaio 2026. Ospite a Verissimo aveva parlato della seconda maternità: "Sto vivendo questa seconda gravidanza con molta più serenità, con meno paturnie e con grande gioia. Sono felice di viverla in questa seconda fase della mia vita".

Beatrice è nata dalla storia d'amore della cantante con il compagno Giacomo Buttaroni. "Ha i miei stessi valori. Il suo modo di approcciare le cose con grande semplicità ha scalfito alcuni lati di me che con gli anni si erano induriti", aveva detto Anna Tatangelo a Verissimo a proposito del nuovo compagno.