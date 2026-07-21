Benedetta Parodi e Fabio Caressa, il figlio Diego compie 17 anni: "Luce della mia vita"

Diego Caressa compie 17 anni e sui social arrivano gli auguri di mamma Benedetta Parodi e papà Fabio Caressa . "Auguri amore mio! 17 anni, ma sei sempre il mio bambino", ha scritto la conduttrice, 53 anni, pubblicando alcuni scatti con il terzo figlio. "Buon compleanno Diego! Luce della mia vita", sono invece le parole del giornalista, 59 anni, che ha condiviso uno scatto con il terzogenito.

Nato il 21 luglio 2009, Diego è il terzo e ultimo figlio di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, genitori anche di Matilde (2002) ed Eleonora (2004). Nel 2023, Benedetta Parodi aveva presentato le sue figlie maggiori a Verissimo . In quell'occasione le donne di casa Parodi-Caressa avevano ricevuto un videomessaggio da Fabio e Diego. "Ogni tanto stare da soli è bello, soprattutto quando c'è la partita", aveva detto il giornalista.

Sposati dal 1999, Benedetta Parodi e Fabio Caressa avevano raccontato l'inizio della loro storia d'amore ospiti a Verissimo. "Ci siamo conosciuti 30 anni fa nella mensa di TELE+. Da una parte ero attratta da lui, dall'altro capivo che sarebbe stata una cosa seria che io non volevo", aveva detto la conduttrice. Il giornalista aveva aggiunto: "Avevo 30 anni ed ero intenzionato a una cosa più seria, lei invece no e l'avevo capito". Fabio Caressa aveva pensato allora di interrompere la loro relazione. "Stavamo andando a pranzo e mi disse: 'Sei una bambina, ti comporti in modo infantile, basta con questi giochi'", aveva raccontato Benedetta Parodi, che però riuscì subito a fargli cambiare idea, come ha spiegato Fabio Caressa: "Lei tirò fuori un libro che voleva regalarmi - Il mondo secondo Garp di John Irving - con una bella dedica e lì mi ha steso".