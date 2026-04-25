Benedetta Parodi e il primo incontro con Fabio Caressa 30 anni fa: "Non volevo una cosa seria, lui sì e voleva lasciarmi"

Benedetta Parodi e Fabio Caressa ripercorrono a Verissimo l'inizio della loro storia d'amore. Il primo incontro è avvenuto nel 1996. "Ci siamo conosciuti 30 anni fa nella mensa di TELE+", raccontano la conduttrice, 53 anni, e il giornalista, 59 anni.



Benedetta Parodi all'inizio era indecisa riguardo alla relazione con Fabio Caressa: "Da una parte ero attratta da lui, dall'altro capivo che sarebbe stata una cosa seria che io non volevo". Il giornalista conferma: "Avevo 30 anni ed ero intenzionato a una cosa più seria, lei invece no e l'avevo capito".



Benedetta Parodi rivela anche che all'inizio Fabio Caressa stava per mettere fine alla loro relazione: "Stavamo andando a pranzo e mi disse: 'Sei una bambina, ti comporti in modo infantile, basta con questi giochi'". Ma poi il giornalista è tornato subito sui suoi passi: "Lei tirò fuori un libro che voleva regalarmi - Il mondo secondo Garp di John Irving - con una bella dedica e lì mi ha steso".

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono sposati nel 1999 e hanno tre figli: Matilde (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009).





