Aka7even e Cristina Ferrara sono una coppia: la foto e il video

Aka7even e Cristina Ferrara sono una nuova coppia. Il cantante, 25 anni, e l'ex corteggiatrice, 28 anni, hanno ufficializzato sui social la loro relazione pubblicando foto e video insieme.



Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, è un cantante diventato noto nel 2020 dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Cristina Ferrara è diventata nota al pubblico come corteggiatrice di Uomini e Donne, durante il trono di Gianmarco Steri, risultando la sua scelta. La storia d'amore tra i due però non è decollata e lo scorso settembre avevano annunciato la rottura.



Ospite a Verissimo nel 2021, Aka7even aveva ripercorso la sua storia, in cui non sono mancati momenti difficili: "A sette anni ho avuto un'encefalite e sono stato in coma per sette giorni. Per i medici non c'era più niente da fare".