Ludovica Martino e Ivan Provedel sono diventati genitori: "Benvenuto, bimbo nostro"

Ludovica Martino e Ivan Provedel sono diventati genitori. L'attrice annuncia la nascita del figlio con un post su Instagram: nello scatto la sua mano stringe con delicatezza la manina del bambino, venuto al mondo da due settimane.

"Non esistono parole per spiegare tutto quello che mi fai provare, ogni giorno un po' di più. Due settimane che sei il mio regalo più grande. Che la vita possa regalarti tutto l'amore con cui sei venuto al mondo. Benvenuto, bimbo nostro", scrive Martino nella didascalia.

La coppia aveva annunciato la gravidanza a luglio: "Eravamo già felici, poi abbiamo esagerato", aveva scritto. La storia d'amore è iniziata nel 2024, ma solo a fine anno l'attrice e il portiere sono usciti allo scoperto.

Per Ludovica Martino, romana classe 1997, si tratta del primo figlio. Ivan Provedel, classe 1994, che in estate ha lasciato la Lazio per trasferirsi all'Inter, è invece già papà di Alexander, nato nel 2021.