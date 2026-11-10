Arianna Mihajlović compie 54 anni e in occasione del suo compleanno condivide una riflessione sui social, in cui ringrazia chi le è stato vicino in questi anni dopo la terribile perdita del marito Siniša, scomparso nel 2022 a causa della leucemia.

"Nel giorno del mio compleanno vorrei dire grazie a chi c'è stato in questi miei ultimi anni complicati e allo stesso modo scusarmi con chi sono stata distante e con chi non sono stata presente", inizia così la didascalia che accompagna la pubblicazione Instagram di Arianna Mihajlović.

Arianna continua: "Elaborare un lutto così travolgente non è stato semplice per me! Ho continuato a vivere come se nulla fosse per non sentire il dolore. Non so se sia stato giusto o meno, ma questo è stato il mio modo per sopravvivere".

Arianna Mihajlović racconta gli ultimi giorni del marito Siniša

Ospite a Verissimo nel 2024, Arianna Mihajlović aveva condiviso gli ultimi attimi trascorsi insieme al marito Siniša.

"'Ti amo' me lo sono fatto dire io. Perché stava parlando con il medico, non sapevo come fare, non riuscivo a dirglielo per prima e allora ho detto: 'Adesso devo trovare qualcosa per farmelo dire'. (...) Siniša si è rivolto al medico e ha detto: 'Luca, ti voglio un mondo di bene'. E io scherzando ho detto: 'Scusa, ma a lui stai dicendo che vuoi bene e a me niente?'. Lui mi ha detto: 'A te ti amo, è diverso'", aveva confidato a Silvia Toffanin.