Paolo Bonolis, 65 anni, si apre riguardo la sua vita privata in un lungo post condiviso sui social nel quale parla di Carola, la donna che sta frequentando in questo momento, dell'ex compagna Sonia Bruganelli e dei suoi figli.
"Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale - inizia così la dichiarazione pubblicata sul profilo Instagram ufficiale del conduttore - Non l'ho mai fatto prima, ma oggi mi fa piacere condividere con voi un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli".
"Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli - prosegue Paolo Bonolis nella didascalia della pubblicazione social - Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola. La realtà è molto più semplice di quanto qualcuno voglia raccontare: amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro. Non ci sono misteri, tensioni o retroscena da svelare".
Nel 2025 Paolo Bonolis è stato ospite a Verissimo insieme al figlio Davide, nato dalla lunga relazione con Sonia Bruganelli, a cui il conduttore stato legato dal 1997 e che aveva sposato nel 2002. "Come suocero è molto bravo, vuole bene alla mia fidanzata, la tratta benissimo, come una figlia - aveva raccontato Davide a proposito del papà - Dobbiamo trovargli una fidanzata, ma lui non vuole nessuno. Gliel'ho già detto tante volte". Paolo Bonolis aveva replicato alle parole del figlio scherzando: "Ora vado a Uomini e Donne".