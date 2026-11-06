Paolo Bonolis, 65 anni, si apre riguardo la sua vita privata in un lungo post condiviso sui social nel quale parla di Carola, la donna che sta frequentando in questo momento, dell'ex compagna Sonia Bruganelli e dei suoi figli.

"Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale - inizia così la dichiarazione pubblicata sul profilo Instagram ufficiale del conduttore - Non l'ho mai fatto prima, ma oggi mi fa piacere condividere con voi un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli".

"Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli - prosegue Paolo Bonolis nella didascalia della pubblicazione social - Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola. La realtà è molto più semplice di quanto qualcuno voglia raccontare: amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro. Non ci sono misteri, tensioni o retroscena da svelare".