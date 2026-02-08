Paolo Bonolis, parla il figlio Davide: "Bisogna trovare una compagna a papà”

Paolo Bonolis, 64 anni, si racconta a Verissimo. Insieme a lui anche il figlio Davide, nato dalla lunga relazione con Sonia Bruganelli, a cui il conduttore stato legato dal 1997 e che aveva sposato nel 2002. "Sono fidanzato - racconta Davide Bonolis, parlando poi anche di papà Paolo- Come suocero è molto bravo, vuole bene alla mia fidanzata, la tratta benissimo, come una figlia. Dobbiamo trovargli una fidanzata, ma lui non vuole nessuno. Gliel'ho già detto tante volte".

Paolo Bonolis replica alle parole del figlio scherzando: "Ora vado a Uomini e Donne".

A Verissimo, il conduttore parla anche dell'amore per i 5 figli e 3 nipotini: "3 ce li ho a casa e due sono negli Stati Uniti con i nipotini. Sono un papà normale, vorrei che facessero quello che garba loro nella loro esistenza. I consigli sono sempre dati in maniera molto diluita".

Riguardo la sua vita privata in generale, Paolo Bonolis aggiunge: "Con 5 figli e 3 nipotini ne ho di amore addosso, tantissimo".