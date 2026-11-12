A La Ruota della Fortuna si rivede Nicla Ozenda. Dopo la pausa annunciata a ottobre per un problema alle corde vocali, la cantante dei Fortuna Six è tornata nello studio di Canale 5 durante la puntata di mercoledì 11 novembre e si è seduta tra il pubblico presente in studio.

La presentazione del concorrente Andrea, la cui madre viene chiamata "Nicla" dagli amici, offre a Gerry Scotti l'occasione per svelare la cantante, seduta tra il pubblico: "Nicla è venuta a trovarci, ora non può ancora parlare ma può mandare grandi baci - ha detto il conduttore -. Grazie di essere tornata a trovarci, spero di rivederti presto, sei nel cuore di tutti noi".

L'annuncio della pausa e la voglia di ricominciare

Il 19 ottobre Nicla aveva raccontato in trasmissione di doversi fermare. Una nuova diagnosi aveva individuato una cisti all'interno di una corda vocale, per la quale era necessario sottoporsi a un'operazione. Una notizia condivisa con emozione davanti ai colleghi e ai telespettatori, spiegando di dover proteggere la propria salute e il proprio lavoro. "Non vedo già l'ora di tornare, sono sicura che questo stop mi farà tornare più forte di prima", aveva dichiarato.

In un successivo messaggio sui social, la cantante aveva chiarito che continuare a esibirsi avrebbe potuto compromettere la sua voce. Aveva inoltre ricordato i commenti negativi ricevuti, invitando a non giudicare senza conoscere le difficoltà personali.