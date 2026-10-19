A La ruota della fortuna Nicla Ozenda annuncia che dovrà fermarsi per sottoporsi a un' operazione alle corde vocali . Durante l'appuntamento in onda lunedì 19 ottobre, la cantante dei Fortuna Six è intervenuta per "spiegare la situazione in prima persona", emozionando l'intero studio. "Qualche mese fa ho avuto un problema alle corde vocali che ho cercato di risolvere fin da subito, pensando che fosse risolvibile. Volevo ovviamente tornare a essere quella che ero prima di questo infortunio", ha spiegato Nicla Ozenda, visibilmente emozionata.

Quindi, la cantante ha proseguito: "Purtroppo, però, ho ricevuto e scoperto da poco una nuova diagnosi, ovvero quella di avere una cisti all'interno di una corda vocale. Questo mi costringe inevitabilmente a sottopormi a un'operazione e quindi assentarmi qualche mese dal programma per preservare la mia salute e quella che è la mia passione".



Infine, ha concluso tra gli applausi: "Non vedo già l'ora di tornare, sono sicura che questo stop mi farà tornare più forte di prima".

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