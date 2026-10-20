Durante la puntata del La Ruota della Fortuna di martedì 20 ottobre, Gerry Scotti ha presentato al pubblico la nuova cantante dei Fortuna Six dopo l'abbandono di Nicla Ozenda, che ha lasciato la trasmissione per operarsi alle corde vocali. "Nicla ci ha salutati ieri, è stato anche un momento tenero e bello - ha detto Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna - Anzi, il primo applauso lo mandiamo a lei: Nicla, ti aspettiamo presto. E ora arriva Alice". Alice Piombino è una cantante originaria della provincia di Varese, più precisamente di Gerenzano.

La Ruota della Fortuna, chi è la nuova cantante Alice Piombino

Alice Piombino ha 31 anni ed è una cantante originaria di Gerenzano (Varese). Ha iniziato a studiare canto da giovanissima, quando aveva 12 anni, mentre a 16 anni ha iniziato a suonare il pianoforte. Alice si è diplomata con il massimo dei voti al M.A.S. di Milano e, dopo il diploma, ha iniziato a lavorare come cantante sulle navi da crociera, in diverse tribute band e a collaborare al fianco di numerosi musicisti.

