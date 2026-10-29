La Ruota della Fortuna, ospite lo scrittore Jeffery Deaver: "La migliore trasmissione in cui io sia mai stato"

Durante la puntata del La Ruota della Fortuna di mercoledì 28 ottobre, Gerry Scotti dà il benvenuto in studio a Jeffery Deaver, scrittore maestro del thriller venuto ospite in trasmissione.

Autore di bestseller come Il collezionista di ossa e di libri pubblicati in più di 150 Paesi, Jeffery Deaver ha fatto il suo ingresso nello studio de La Ruota della Fortuna dopo che due tabelloni del game show erano stati dedicati proprio alla sua carriera e ai suoi personaggi.



Lo scrittore ha donato a Gerry Scotti una copia del suo ultimo romanzo, Il cuore è un’arma, accompagnata da una dedica speciale a La Ruota della Fortuna.