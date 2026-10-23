L'archeologa del Museo Egizio di Torino, accompagnata dal marito Franco, si era affermata come campionessa durante l'appuntamento in onda martedì 20 ottobre, quando era riuscita ad accumulare un bottino di oltre 35mila euro .

Per lei la Ruota continua a girare anche venerdì 23 ottobre. È qui che la campionessa riesce a trovare, e questa volta a vincere, la busta da 100mila euro, arrivando ad un totale di 190.400 euro.

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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