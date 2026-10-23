La campionessa Rossana trova la busta da 100mila euro alla fine della puntata del 23 ottobre de La Ruota della Fortuna, vincendo un totale di 190.400 euro.
L'archeologa del Museo Egizio di Torino, accompagnata dal marito Franco, si era affermata come campionessa durante l'appuntamento in onda martedì 20 ottobre, quando era riuscita ad accumulare un bottino di oltre 35mila euro.
Torna alla Ruota delle Meraviglie anche mercoledì 21 ottobre, quando, a causa di un errore, perde la possibilità di vincere la rarissima busta contenente i 200mila euro.
Rossana mantiene il titolo il 22 ottobre, vincendo nel round finale 10mila euro e guadagnando un montepremi di 73.400 euro.
Per lei la Ruota continua a girare anche venerdì 23 ottobre. È qui che la campionessa riesce a trovare, e questa volta a vincere, la busta da 100mila euro, arrivando ad un totale di 190.400 euro.
L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.