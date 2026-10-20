Nicla Ozenda lascia La Ruota della Fortuna. La cantante dei Fortuna Six ha comunicato la sua decisione nel corso della puntata del programma di lunedì 19 ottobre. Dopo la messa in onda, Nicla ha approfondito in un lungo post social i motivi che l'hanno portata a prendere questa sofferta decisione: "Devo fermarmi per affrontare un'operazione alle corde vocali. Non è una mia scelta, ma una necessità: continuare a cantare in queste condizioni avrebbe potuto compromettere la mia voce al punto da rischiare di non poter cantare più. Per chi, come me, ha fatto della voce e della musica una parte fondamentale della propria vita, potete immaginare quanto sia difficile affrontare tutto questo. Ma ora la priorità è prendermi cura di me, per poter tornare a fare ciò che amo. Ma tranquilli, tornerò".

La cantante prosegue: "Nell'ultimo anno ho ricevuto tanti commenti negativi, tante critiche e giudizi sulla mia voce. Oggi, forse, potete capire qualcosa in più di quello che stava succedendo. E vorrei dire una cosa a chi, troppo spesso, usa i social per riversare cattiveria sugli altri: non sappiamo mai davvero cosa stia attraversando una persona".

Nel lungo post condiviso su Instagram anche tante foto del suo ultimo giorno - almeno per il momento - a La Ruota della Fortuna. Tra gli scatti anche uno in cui bacia il fidanzato, conosciuto proprio nel backstage del programma, come la stessa Nicla Ozenda ha raccontato a Verissimo: "Con il mio fidanzato ci siamo conosciuti dietro le quinte. Abbiamo capito che c'era un interesse reciproco e abbiamo iniziato a uscire insieme. Ci troviamo bene. Siamo tanto affini, ridiamo sempre insieme. È un ragazzo d'oro".