Davide Bonolis, la sorpresa alla fidanzata Martina Dotti

Davide Bonolis e Martina Dotti sempre più innamorati. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, 22 anni, ha regalato alla fidanzata, 23 anni, un bellissimo mazzo di rose rosse. "Oggi il mio fidanzato mi ha fatto questa sorpresa bellissima", ha scritto Martina Dotti sui social, condividendo il video della sorpresa. Pubblicando poi uno scatto con le rose, ha aggiunto: "Io felice".



Insieme da maggio 2025, Davide Bonolis e Martina Dotti hanno raccontato l'inizio della loro storia d'amore a Verissimo. "Ci siamo conosciuti a una mia partita di calcio. Io giocavo e lei era lì per fare delle interviste sportive. Ero in campo quando l'ho vista arrivare", ha raccontato il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che successivamente ha lasciato il calcio per intraprendere una carriera nel padel.



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Davide Bonolis e Martina Dotti a Verissimo.