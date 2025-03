Luca Zingaretti e il segreto dei 20 anni d'amore con Luisa Ranieri

Luca Zingaretti parla a Verissimo della storia d'amore con Luisa Ranieri, a cui è legato dal 2005 e che ha sposato nel 2012. La coppia ha avuto le figlie Emma e Bianca, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2015.

"Siamo una coppia molto normale, che ha la fortuna di volersi bene. Ho avuto la grande fortuna di incontrarla", afferma l'attore, 63 anni, che svela anche il segreto della loro lunga storia d'amore: "Siamo aiutati anche dal nostro mestiere in cui spesso uno va via e si sa che la lontananza stimola la voglia di stare insieme". "Credo che in tutti i rapporti ci siano due elementi fondamentali: il rispetto e il desiderio di rinnovarsi", aggiunge Luca Zingaretti.

Per quanto riguarda la sua famiglia tutta al femminile: "Penso che la donna abbia una complessità superiore e quindi ti regali tante cose, ti rende la vita più colorata. Avrei voluto anche un figlio maschio perché il rapporto è diverso, ma le mie figlie le adoro talmente tanto che non saprei spiegarlo a parole".

Parlando invece della paternità, l'attore dice: "I figli pagano il secondo giro della giostra: nel loro stupore nella scoperta del mondo ho rivisto il mio stupore. In psicoanalisi si dice che attraverso i bambini riusciamo a curare le nostre ferite infantili. I bambini sono una cosa meravigliosa".