foto storie Instagram Alessia Prete

Alessia Prete è diventata mamma per la prima volta. L'ex concorrente del Grande Fratello annuncia sui social la nascita del figlio Roberto. "Che fantastica storia è la vita", scrive Alessia Prete, 30 anni. E pubblicando il primo scatto con il figlio, l'ex concorrente del Gf aggiunge: "Mi sto dedicando a questo pupo stupendo e all'allattamento".



Alessia Prete racconta anche il suo parto, avvenuto il 2 febbraio: "Ho partorito a Torino con un cesareo programmato a causa del bimbo podalico. L'intervento è andato alla grande. Ci sono un po' di postumi, ma niente che non si sapeva".



Originaria di Volvera (Torino), Alessia Prete ha partecipato al Grande Fratello nel 2018 e ha lavorato poi come speaker per RDS. Laureata in Economia e Statistica alla Luiss con un master in Digital Marketing, oggi vive in Svizzera e lavora come digital marketing consultant e content creator. Legata ad Alessandro Repele, lo scorso agosto Alessia Prete aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio.

