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IL RICORDO13 marzo 2026

Anna Tatangelo ricorda la mamma scomparsa: "Mi manchi tanto, sempre"

La cantante scrive sui social un messaggio di auguri per la madre Palmira, scomparsa nel 2022
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Anna Tatangelo con la mammaAnna Tatangelo con la mamma

Anna Tatangelo, 39 anni, pubblica su Instagram una foto ricordo nel giorno del compleanno della madre Palmira Vinci, scomparsa nel 2022, all'età di 67 anni, dopo una malattia. "Auguri mamma - scrive la cantante, insieme a un cuore rosso, a corredo di uno scatto madre e figlia - Manchi tanto, sempre...".

Anna Tatangelo, il ricordo della mamma a Verissimo

Ospite a Verissimo, Anna Tatangelo aveva parlato della malattia che aveva colpito sua mamma Palmira: "Eravamo insieme quando abbiamo scoperto che mamma aveva un tumore al seno al quarto stadio".

Anna Tatangelo è stata vicino alla madre per tutto il periodo della malattia: "Sia io che i miei fratelli l'abbiamo sostenuta, dando il massimo per ripagare tutti i sacrifici che lei ha fatto per noi. Ho tirato fuori una forza che non pensavo nemmeno io di avere".

Anna Tatangelo e la gioia di essere diventata mamma per la seconda volta

Anna Tatangelo è diventata mamma per la prima volta nel 2010, quando è venuto al mondo il suo primogenito Andrea, nato dall'amore con Gigi D'Alessio. Circa 16 anni dopo, a inizio 2026, la cantante è diventata mamma bis, dando alla luce la piccola Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni.

Ospite a Verissimo, Anna Tatangelo aveva svelato di aspettare una bambina che avrebbe chiamato Beatrice. Parlando della seconda maternità, la cantante aveva detto: "Questo nuovo capitolo della mia vita è importante. Sono felice, perché diventare mamma, per me, è sempre stato un obiettivo. Sono felice di viverlo anche in questa seconda fase della mia vita. Lo vivo in maniera diversa. Sono contenta si allarghi la famiglia".

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