Anna Tatangelo ricorda la mamma scomparsa: "Mi manchi tanto, sempre"

Anna Tatangelo con la mamma

Anna Tatangelo è stata vicino alla madre per tutto il periodo della malattia: "Sia io che i miei fratelli l'abbiamo sostenuta, dando il massimo per ripagare tutti i sacrifici che lei ha fatto per noi. Ho tirato fuori una forza che non pensavo nemmeno io di avere".

Ospite a Verissimo , Anna Tatangelo aveva parlato della malattia che aveva colpito sua mamma Palmira: "Eravamo insieme quando abbiamo scoperto che mamma aveva un tumore al seno al quarto stadio".

Anna Tatangelo e la gioia di essere diventata mamma per la seconda volta

Anna Tatangelo è diventata mamma per la prima volta nel 2010, quando è venuto al mondo il suo primogenito Andrea, nato dall'amore con Gigi D'Alessio. Circa 16 anni dopo, a inizio 2026, la cantante è diventata mamma bis, dando alla luce la piccola Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni.

Ospite a Verissimo, Anna Tatangelo aveva svelato di aspettare una bambina che avrebbe chiamato Beatrice. Parlando della seconda maternità, la cantante aveva detto: "Questo nuovo capitolo della mia vita è importante. Sono felice, perché diventare mamma, per me, è sempre stato un obiettivo. Sono felice di viverlo anche in questa seconda fase della mia vita. Lo vivo in maniera diversa. Sono contenta si allarghi la famiglia".