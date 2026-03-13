Paulo Dybala, il primo scatto social con la figlia: "Amor de papa"

A pochi giorni dalla nascita della piccola Gia, prima figlia di Paulo Dybala e Oriana Sabatini, il calciatore argentino, 32 anni, condivide sul suo profilo Instagram la sua prima foto da papà.

Uno scatto pieno d’amore dove vediamo Paulo Dybala mentre tiene in braccio Gia. “Amor de papa”, scrive il calciatore nella didascalia del post.

La cantante e attrice, 29 anni, e il calciatore avevano annunciato sui social la nascita della loro prima figlia nel marzo 2026 condividendo una foto delle loro mani vicine a quella della piccola.

Sposati da luglio 2024, Oriana e Paulo hanno condiviso con i fan l’emozione della gravidanza lo scorso settembre con un video tenero che mostrava l’ecografia.

Ospite a Verissimo, Oriana Sabatini aveva parlato dell'imminente matrimonio: “Sposarmi è sempre stato il sogno della mia vita. Io dico sempre a Paulo che questo è come il mio mondiale. Posso morire in pace”.

Nel video sotto, l'intervista di Oriana Sabatini a Verissimo.