GionnyScandal

La vita lo ha messo a dura prova, ma non ha mai smesso di lottare: sabato 14 marzo a Verissimo la storia di GionnyScandal, concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip.

Chi è GionnyScandal, la storia

GionnyScandal, pseudonimo di Gionata Ruggieri, nasce a Pisticci, in provincia di Matera, il 27 settembre 1991.

Il suo nome di battesimo viene registrato all'anagrafe come Gionata Di Dio. Pochi mesi dopo la nascita, il tribunale lo dichiara adottabile. Trascorre quindi un periodo in orfanotrofio, prima di essere adottato da una famiglia che lo porta a vivere in Lombardia. In seguito all’adozione, il suo cognome viene modificato: da Di Dio diventa Ruggieri.

Però, la serenità ritrovata con i genitori adottivi dura poco: quando ha appena cinque anni, perde il padre e, cinque anni più tardi, a soli dieci anni, muore anche la madre.

Rimasto orfano, cresce con la nonna, che diventa il suo principale punto di riferimento. Una presenza fondamentale nella sua vita fino al 2012, anno in cui anche la nonna viene a mancare.

GionnyScandal, la carriera musicale

Il percorso artistico di GionnyScandal prende forma a Seregno, in Brianza, città in cui cresce. Nel 2009 comincia a pubblicare le prime canzoni su YouTube e l’anno successivo esce il brano Senza cancellare. Nel 2011 arriva il primo album, Haters Make Me Famous Vol. 3, che raggiunge il primo posto nelle classifiche digitali italiane e nel 2015 prende anche parte al talent show Amici di Maria De Filippi come sfidante, senza però riuscire a entrare nel programma.

Nel 2016 firma un contratto con Universal Music Group e pubblica il quinto album, Reset. Nel febbraio 2017 esce, invece, il suo libro autobiografico, intitolato La via di casa mia. Negli anni successivi l’artista continua a pubblicare nuovi album, come Emo e Black Mood, consolidando la propria presenza nella scena musicale italiana.

Il 10 dicembre 2020 arriva Salvami, brano che rappresenta una svolta nella sua carriera: il rapper si allontana dall’hip hop per esplorare sonorità pop punk. Infatti, il 7 maggio 2021 sviluppa il suo primo progetto dichiaratamente pop punk: l’album Anti, che comprende una collaborazione con il cantante dei Simple Plan Pierre Bouvier. Proseguendo su questa strada, nel 2022 fonda anche la band One Last Kiss.

GionnyScandal, la depressione e il tentato suicidio

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2023, GionnyScandal racconta uno dei momenti più difficili della sua vita e la genesi dell'album Black Mood 2. Dopo aver creduto di aver superato la fase più buia, che aveva raccontato nel precedente album Black Mood, l’artista si è ritrovato a fare i conti con la depressione.

"Pensavo di essere guarito. Poi il nero, di nuovo", spiega. Il dolore è tornato circa due anni prima dell’uscita del disco e lo ha portato anche a un gesto estremo: "Ho cercato di fare un brutto gesto, mi hanno salvato per un pelo".

Nel periodo più difficile, racconta di essersi aggrappato a due punti fermi: i suoi gatti e il ricordo della nonna, la figura più importante della sua vita.

GionnyScandal e la scoperta di essere stato adottato

Per anni aveva creduto di essere stato abbandonato dalla famiglia biologica, fino a quando, nel marzo 2023, GionnyScandal decide di fare chiarezza partecipando a un servizio de Le Iene.

Insieme all’inviata Veronica Ruggeri parte da Pisticci, la città in cui è nato, per ricostruire la sua storia. Grazie agli appelli lanciati su tv e radio locali emergono i primi dettagli: i genitori si chiamano Antonio e Rita. Poco alla volta, arriva una scoperta importante: non era stato abbandonato. I genitori lo avevano riconosciuto, ma il tribunale aveva stabilito che non fossero nelle condizioni di occuparsi di lui, rendendo necessaria l’adozione.

Le segnalazioni raccolte durante le ricerche portano prima a Senise e poi a un contatto con alcuni parenti della madre. Grazie a loro, il rapper riesce a ricostruire parte della sua infanzia e a incontrare alcuni familiari. Poco dopo, avviene anche il primo incontro con il padre Antonio, con cui scopre di condividere la passione per la musica. Il giorno successivo, si sposta a Lecce per incontrare la madre Rita: un momento intenso che segna il ricongiungimento con la sua famiglia biologica dopo oltre trent’anni.