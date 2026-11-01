Delia Duran: "Dopo il primo Grande Fratello Vip io e Alex Belli abbiamo vissuto una crisi, pensavo di averlo perso"

Delia Duran parla della nuova partecipazione del compagno Alex Belli, 43 anni, al Grande Fratello Vip e ricorda l'esperienza del 2021. "Questa volta Alex mi sta piacendo. È cambiato tantissimo, ha quasi 45 anni, è diventato papà. Finalmente sta facendo vedere il suo carattere, la sua personalità nei suoi pregi e nei suoi difetti", afferma la modella e attrice venezuelana, 37 anni.

Alla domanda se si fidi del compagno, Delia Duran risponde: "Per il momento mi fido". Nell'edizione del 2021, Alex Belli e Delia Duran erano stati protagonisti di un triangolo amoroso in cui era stata coinvolta anche Soleil Sorge. A distanza di anni, Delia Duran dice: "Lui ha vissuto un'infatuazione all'interno del programma. Le emozioni ci sono state, il legame c'era. Non è facile perché quando convivi con una persona 24 ore su 24 si può creare un rapporto affettuoso e si rischia di perdere chi hai fuori".

In quel periodo c'era chi aveva messo in dubbio la veridicità di quel triangolo. Ma Delia Duran conferma che fosse tutto vero: "Non c'era nulla di organizzato. Tutto quello che c'è stato in quell'edizione era vero. Viverlo da fuori è stato difficile". Delia Duran rivela di aver vissuto un periodo molto difficile dopo quella partecipazione del compagno al reality: "Dopo il Grande Fratello Vip avevo attacchi di panico. Credevo di averlo perso. Però siamo riusciti a riavvicinarci ed essere più forti di prima".