È nata una nuova coppia? Dopo settimane di rumor, Isobel Kinnear, 23 anni, e Samurai Jay, 28 anni, si mostrano per la prima volta insieme sui social. È la ballerina a pubblicare i primi scatti con il nuovo responsabile artistico di Amici. Foto in cui si mostrano complici e affiatati.
Nata in Australia, Isobel Kinnear è diventata nota con la partecipazione ad Amici 22. Dopo essere diventata ballerina professionista del programma, oggi Isobel Kinnear affianca Max Giusti a Caduta libera. Nato a Napoli, dopo il successo del suo brano Halo, nel 2026 Samurai Jay ha preso parte al Festival di Sanremo con Ossessione. Dal 2026 ricopre il ruolo di responsabile artistico di Amici.
Ospite a Verissimo, Samurai Jay aveva rivelato di avere un nuovo amore, senza nominare direttamente la ballerina. "In questo momento sto bene. Sto con una persona che mi fa stare bene, mi rende felice".