Gennaro Amatore , questo il vero nome del cantante, è nato nel 1998 a Mugnano di Napoli. È stata la mamma a trasmettergli la passione per la musica. In un'intervista, Samurai Jay ha raccontato: "Lei è il motivo per il quale faccio musica. Con lei cantavo da bambino le canzoni di Alex Baroni. Lei mi ha passato la mentalità da sognatore".

Ha conquistato il pubblico con la sua musica e ora è pronto a lanciarsi in una nuova avventura come responsabile artistico di Amici : domenica 18 ottobre a Verissimo la storia e il racconto di Samurai Jay .

Samurai Jay ha vissuto un'adolescenza difficile, segnata da gravi episodi di bullismo. Ha sofferto di disturbi alimentari, in particolare la bulimia, e di autolesionismo. Nel 2021 ha tentato di farsi aiutare dalla psicoterapia, interrompendo però il percorso. Come ha affermato lo stesso cantante, è stata la musica a salvargli la vita, dandogli la forza di non abbattersi e di far sentire la propria voce.

L'esordio sulla scena musicale è avvenuto nel 2018 con il primo EP Promesse. A cui sono seguiti diversi singoli da solista e collaborazioni con artisti come Rkomi, Jake La Furia, Guè Pequeno, Geolier, Elettra Lamborghini e tanti altri. Nel 2020 è uscito il suo primo album in studio Lacrime. Nel 2021 si è esibito come ospite al Festival di Sanremo con Gigi D'Alessio, Ivan Granatino, Enzo Dong e Lele Blade sulle note di Guagliune.

Nel 2026 è tornato all'Ariston per la prima volta in gara con il brano Ossessione, classificatosi al 17esimo. Ossessione è diventato il singolo col maggior numero di settimane - diciotto - trascorse in cima alla classifica Top Singoli. A maggio del 2026 ha pubblicato il suo secondo album in studio Amatore. A ottobre 2026, Samurai Jay ha esordito in tv nel suo nuovo ruolo di responsabile artistico per il canto ad Amici.