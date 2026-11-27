Paris Hilton celebra il giorno del Ringraziamento con una serie di teneri scatti sui social insieme ai suoi due figli. A corredo delle immagini che ritraggono l'ereditiera, 45 anni, in compagnia di Phoenix Barron e London Marilyn, una lunga riflessione piena di gratitudine.



"C'è stato un tempo in cui sognavo la vita che sto vivendo oggi e ogni tanto devo ancora pizzicarmi per rendermi conto che questa è davvero la mia realtà - scrive Paris Hilton nella didascalia che accompagna le foto scattate a Maui, isola alle Hawaii -. Essere la mamma di due splendidi bambini, creare le nostre tradizioni familiari e avere la possibilità di scoprire il mondo attraverso i loro occhi ha dato un significato completamente nuovo alla mia vita".



L'ereditiera prosegue: "Questo giorno del Ringraziamento mi sento particolarmente grata per il tempo che possiamo trascorrere insieme, i piccoli momenti che alla fine si rivelano i più preziosi e per tutti i meravigliosi ricordi che stiamo costruendo come famiglia. Non c’è nessun altro posto in cui vorrei essere se non qui, accanto alle persone che amo di più al mondo".



Infine, Paris Hilton conclude la sua riflessione con un messaggio rivolto direttamente ai fan che l'hanno sempre sostenuta e supportata: "Sono anche immensamente grata a tutti voi che avete condiviso questo percorso con me. Il vostro affetto e il vostro sostegno, attraverso i tanti diversi capitoli della mia vita, significano per me molto più di quanto possiate immaginare. Mi sento davvero fortunata a poter condividere anche questo capitolo con tutti voi".