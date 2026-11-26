Soprannominato “Tatanka”, nel corso della sua carriera da pugile ha conquistato due titoli mondiali nella categoria dei pesi massimi, a Chicago nel 2007 e ad Almaty nel 2013, e due medaglie d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012. Parallelamente alla carriera sportiva, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a diverse esperienze televisive, tra cui La Talpa, Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi, a cui ha partecipato insieme alla moglie Laura Maddaloni. Dopo aver annunciato il ritiro nel 2021, è diventato nel 2025 commissario tecnico della Nazionale italiana di pugilato. Il 21 novembre 2026, a 44 anni, è tornato sul ring a Milano per il suo debutto tra i professionisti, affrontando Mohamed Elmaghraby, che lo ha sconfitto per ko tecnico al terzo round.

La storia con Laura Maddaloni

Nel 2024 Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni avevano raccontato a Verissimo la loro storia d'amore, iniziata nel 2005 quando si sono conosciuti in Spagna ai XV Giochi del Mediterraneo dove lui gareggiava con la Nazionale di boxe e lei con la Nazionale di judo. Clemente Russo e Laura Maddaloni si sono sposati nel 2008 e nel 2017 si sono sposati di nuovo a Napoli, includendo le loro tre figlie: Rosy nata nel 2011 e le gemelle Jane e Janet arrivate nel 2013.