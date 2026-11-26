È uno dei personaggi più amati della serie Forbidden Fruit, dove veste i panni dell'adorabile Caner: sabato 28 novembre a Verissimo , l'attore Barış Aytaç.

Classe 1985, Barış Aytaç nasce ad Ankara. Studia recitazione al Conservatorio statale di Istanbul e al tempo stesso coltiva il suo amore per la musica, che lo porterà a suonare la chitarra e il basso.

Esordisce nel mondo della serie tv turche nel 2011. La sua carriera ha una svolta significativa nel 2018, quando entra a far parte del cast della fortunatissima soap Forbidden Fruit. Qui presta il volto al personaggio di Caner, fratello e braccio destro di Ender, interpretata da Sevval Sam.

Riguardo la sua vita privata, Barış Aytaç è molto riservato: sui social condivide foto dal set, con colleghi e amici, e dei suoi viaggi.

Appuntamento con Verissimo sabato 28 novembre alle 16.30 su Canale 5.