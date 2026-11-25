Raoul Bova papà innamorato. L'attore, 55 anni, ha pubblicato sui social uno scatto con il suo secondogenito Francesco, di 25 anni. "Bello passare questi momenti insieme", scrive l'attore nella didascalia del post.

Francesco è nato nel 2001 dal matrimonio di Raoul Bova e Chiara Giordano, con cui l'attore ha avuto anche il figlio Alessandro Leon (2000). L'attore è anche papà di Luna (2015) e Alma (2018), nate dalla storia d'amore con Rocío Morales, da cui l'attore si è separato nel 2025. Nel 2022, Raoul Bova aveva condiviso uno scatto con il figlio Alessandro Leon in occasione della laurea del primogenito. "Non credevo che fosse un'emozione così forte. Alla discussione della tesi di laurea, ero più teso io di lui. Lo guardavo fiero", aveva detto l'attore a Verissimo.

Ospite a Verissimo nel 2024, Raoul Bova aveva parlato del rapporto tra i suoi quattro figli. "Non ho avuto fretta dopo la fine del mio matrimonio. Capivo che i ragazzi dovevano fare un loro percorso, dovevano vivere la loro rabbia, la tristezza, la disillusione. Sono sempre stato vicino ai ragazzi più grandi per far capire loro che erano importanti quanto le bambine più piccole", aveva detto l'attore. E aveva aggiunto: "Non ho mai imposto nulla. Ho aspettato dieci anni e poi, passo dopo passo, è arrivato il momento più bello della mia vita: vederli per la prima volta insieme, uniti".