"Aveva la capacità di normalizzare ogni comportamento aggressivo. Non c’era mai stata violenza fisica prima dell’aggressione del 6 maggio 2024": Lavinia Limido ripercorre la sua storia, tornando con la mente a quel tragico 6 maggio di due anni fa, quando è stata aggredita e sfregiata dall'ex marito Marco Manfrinati, che ha ucciso suo padre, intervenuto per difenderla.



La violenza psicologica attuata dall'ex marito, avvocato, è passata attraverso la violenza economica. "Con gli anni il file Excel, denominato 'i conti di fine mese', diventa preciso fino a un punto maniacale. Mi aveva proposto uno strumento intelligente, lo aveva normalizzato, manipolato e reso diabolico", spiega Lavinia Limido a Radio24, come riporta Il Sole 24 Ore.

Il relazione tra Lavinia e l'ex marito è precipitata dopo la nascita del loro figlio nel 2020. "Lui sapeva ricondurre tutto allo stress, a un lavoro che non gli piaceva, alla frustrazione di non sentirsi realizzato. Io mi sentivo sempre sotto esame e mi sminuiva continuamente", racconta la donna, 38 anni. Lavinia Limido sottolinea come la violenza psicologica sia subdola e trasversale a ogni livello di istruzione e a ogni contesto sociale: "Ero laureata in legge, figlia e moglie di avvocati, eppure non ero riuscita a capire che cosa mi stesse accadendo". Dopo un percorso di terapia, la donna ha deciso di allontanarsi dalla casa che condivideva con l'uomo ed è tornata dai suoi genitori.

Dopo l'allontanamento, l'ex marito ha iniziato a perseguitare Lavinia e la sua famiglia, facendoli precipitare in un incubo. "Ero in gabbia", afferma la donna. È così che si arriva al 6 maggio 2024. Lavinia Limido non ha dubbi ricordando l'aggressione: "Se mio padre fosse arrivato un secondo dopo, io non sarei qui". Ricordando il dopo, aggiunge: "Quando ho iniziato a parlare con la psicologa in ospedale, ho capito che lo schema è sempre lo stesso: violenza economica, controllo, isolamento. Un modo per rendere la donna dipendente dall’uomo violento".

Pensando alle donne vittime di violenza, Lavinia Limido dice: "È veramente importante parlare non soltanto a una potenziale vittima di violenza, ma anche ai suoi amici, alle persone che le stanno intorno perché sono gli amici e la famiglia che ti aiutano". La sua prima denuncia contro l'ex marito era stata archiviata. "Probabilmente non sono stata creduta perché non avevo un verbale di pronto soccorso, non avevo segni sul corpo e non corrispondevo all’identikit della vittima perfetta", afferma Lavinia, che però non vuole essere definita "vittima": "Quando mi dicono che sono una vittima di violenza mi dà fastidio, perché io non voglio dargliela vinta. Sono sopravvissuta grazie a mio papà, sono rinata. Punto zero e si ricomincia". A suo figlio ha deciso di dire la verità da subito. "Prima o poi la verità qualcuno te la racconta e te la racconta come vuole. Soltanto la verità ti consente, con i tuoi mezzi da bambino o da adulto, di valutare le persone che ti circondano e quello che ti è accaduto", conclude la donna.



Nel video sotto, il racconto di Lavinia Limido a Verissimo.