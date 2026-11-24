Famiglia 24 novembre 2026

Marco Fantini dedica parole toccanti al primo figlio della moglie in occasione del suo 14esimo compleanno: "Sono fiero del ragazzo che stai diventando"

Marco Fantini e Beatrice Valli con Alessandro

Marco Fantini scrive sui social delle toccanti parole in occasione del 14esimo compleanno di Alessandro, il primo figlio di sua moglie Beatrice Valli nato quando l'influencer aveva 17 anni. "Ti ho visto crescere un pezzo alla volta - scrive Marco Fantini nella dedica per Alessandro che accompagna un tenero video di ricordi in famiglia - I primi passi, le risate, i tuffi, i giri in macchina con le braccia al cielo. Ho cercato di esserci, e sono cresciuto anch’io insieme a te. Oggi sei un ragazzo dolce, sensibile, che ci mette impegno in tutto quello che fa". Marco Fantini conclude la sua dedica: "Siamo molto simili, io e te. Abbiamo tutti e due un cuore grande che a volte facciamo fatica a far vedere, ma che io vedo ogni giorno. Sono fiero del ragazzo che stai diventando".

Anche Beatrice Valli condivide sui social degli auguri pieni di amore materno per il suo primogenito Alessandro. "Ogni mattina, prima di andare a scuola, abbassi la testa per prenderti il mio bacio, anche se ormai devo alzarmi in punta di piedi per arrivarci - scrive l'influencer, 31 anni - Sono piccoli gesti, ma per me valgono tutto. Mi dicono che dentro di te c’è ancora quel bambino che si fida, che cerca la mia mano e che si lascia guidare. Buon compleanno, amore mio".



Oltre che di Alessandro, Beatrice Valli è mamma anche di Bianca (2017), Azzurra (2020) e Matilda Luce (2023), avute con il marito Marco Fantini, a cui è legata dal 2014.