Demet Özdemir, 34 anni, è tornata in Italia. L'attrice turca amata anche nel nostro Paese ha condiviso sui social alcune foto del suo recente viaggio a Roma. Fontana di Trevi e il Colosseo sono alcuni dei luoghi simbolo della Città eterna che fanno da sfondo agli scatti pubblicati su Instagram.

A febbraio, Demet Özdemir ha compiuto 34 anni e aveva celebrato il suo compleanno anche su Instagram condividendo una dedica rivolta a tutte le persone che hanno fatto parte del suo percorso.

Nella didascalia, la star turca aveva scritto: "A tutti i compagni di viaggio che hanno assistito a questo mio percorso, che mi hanno guardata negli occhi semplicemente per quello che sono e mi hanno fatto provare ogni forma di amore, dico: grazie di cuore".