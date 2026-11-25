Cami Hawke e Tananai sembrano sempre più affiatati. L'influencer, 36 anni, ha condiviso un dolcissimo video con il cantante, 31 anni, in riva al mare. "I cieli storti, ma i cuori pieni": è la didascalia del filmato pubblicato sui social.

Camilla Boniardi - questo il vero nome di Cami Hawke - e Alberto Cotta Ramusino - questo il nome vero di Tananai - hanno ufficializzato la loro relazione a giugno del 2026, in occasione del 36esimo compleanno dell'influencer. A ottobre del 2026, hanno festeggiato un anno insieme con uno scatto di coppia e le parole "1ya".