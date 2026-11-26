"Avere un cuore sensibile è sempre stata una mia prerogativa, ma non immaginavo che potesse diventare anche una considerazione medica. A quanto pare, il mio aveva bisogno di una piccola revisione": con queste parole Chiara Sturdà annuncia sui social di avere un problema di salute che ha richiesto un ricovero in ospedale. "La vita ha dei modi singolari per ricordarci quanto sia importante prenderci cura di noi stessi. Nutritevi solo di positività, di amore, di risate e di emozioni belle. La mente, il cuore e il corpo si rigenerano anche attraverso la bellezza di ciò di cui ci nutriamo", aggiunge la compagna di Ermal Meta, pubblicando uno scatto dall'ospedale.

" Grazie al mio prezioso compagno , alla mia famiglia e ai miei amici di sempre. So che sono stati mesi difficili anche per voi: stare dietro a un cuore che aveva deciso di alternare valzer, pizzica e qualche improvvisazione jazz non deve essere stato semplice. E grazie a mia figlia, incredibile, intelligente e semplicemente meravigliosa ", aggiunge Chiara Sturdà, che nel 2024 è diventata mamma di Fortuna, nata dalla storia d'amore con Ermal Meta .

Il cantautore aveva parlato a Verissimo della nascita della figlia e delle difficoltà affrontate dalla compagna durante la gravidanza. "È stata una gravidanza molto difficile in cui Chiara ha salvato questa bambina. Chiara non dormiva mai, era sempre vigile. Alla fine ha avuto ragione lei perché si è accorta che stava accadendo qualcosa che non doveva accadere. C'è stato un problema grave di cui Chiara non si sarebbe accorta nel sonno. Questo ha salvato la nostra bambina. È stato un parto difficile, non l'ho potuta prendere subito, ho dovuto aspettare qualche ora", aveva spiegato Ermal Meta, 45 anni, che dopo Fortuna, insieme a Chiara Sturdà, ha accolto anche le figlie Klodjana e Lumturije.