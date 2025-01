Ermal Meta: "C'è stato un problema grave durante la gravidanza, Chiara ha salvato nostra figlia"

Ermal Meta condivide a Verissimo le emozioni dopo la nascita della figlia Fortuna Marie, di sette mesi: "Si dorme poco, ma c'è grande felicità".

Il cantautore, 43 anni, rivela di non aver potuto prendere in braccio la figlia appena nata: "È stato un parto difficile, non l'ho potuta prendere subito, ho dovuto aspettare qualche ora. La prima cosa che ho fatto è stata suonarle una canzone. Lei ha smesso subito di piangere e poi ho iniziato io". Ermal Meta spiega anche che la gravidanza della compagna Chiara non è stata semplice: "È stata una gravidanza molto difficile in cui Chiara ha salvato questa bambina. Chiara non dormiva mai, era sempre vigile. Alla fine ha avuto ragione lei perché si è accorta che stava accadendo qualcosa che non doveva accadere. C'è stato un problema grave di cui Chiara non si sarebbe accorta nel sonno. Questo ha salvato la nostra bambina". Per quanto riguarda la nuova vita da papà: "Penso di essere cambiato nel momento in cui l'ho vista. Quando l'hanno portata fuori dalla sala operatoria, l'ho vista e continuavo a chiedere: 'Ma è lei? È lei?' Penso che in quei 20 secondi ci sia stata una riprogrammazione totale della mia persona. È un'emozione troppo grande da contenere".