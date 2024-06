Il cantante annuncia con una foto sui social la nascita della figlia Fortuna: "La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore"

Ermal Meta è diventato papà. Il cantante, 43 anni, annuncia con una foto sui social la nascita della figlia Fortuna. "La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore", scrive sui social.

Ermal Meta aveva annunciato che sarebbe diventato papà lo scorso aprile, sempre con uno scatto sui social: "Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate".

Ospite a Verissimo, il cantante aveva poi condiviso le sue emozioni: "Questo è il momento più bello e più significante della mia vita". Ermal Meta aveva parlato anche dell'amore per la compagna Chiara: "Non è guardarsi negli occhi, ma guardare lo stesso orizzonte, a volte tenendosi per mano, altre volte semplicemente percependo che l'altra persona è vicina a te".