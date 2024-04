Ermal Meta diventerà papà di una bambina. Il cantautore lo ha annunciato sui social, pubblicando lo scatto di un cardigan bianco per neonati.

"Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te", ha scritto Ermal Meta, 43 anni, svelando anche il nome della bambina: "Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate".

Ermal Meta aveva parlato della paternità ospite a Verissimo. "Ho pensato per tanto tempo di non voler diventare padre, non avrei mai voluto correre il rischio che mio figlio potesse pensare di me quello che pensavo io di mio padre. Forse però oggi dentro di me qualcosa è cambiato. Quindi se mi chiedi vorresti diventare papà? Sì, quando però non lo so", aveva detto il cantautore, che a 13 anni si è trasferito in Italia dall'Albania con la mamma e i fratelli, interrompendo i rapporti con il padre, di cui ha spesso denunciato le violenze.