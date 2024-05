Ermal Meta in attesa di diventare papà: "Il momento più bello della mia vita"

Ermal Meta racconta a Verissimo le emozioni che sta vivendo da quando ha scoperto che presto diventerà papà. "Una bella tegola che ti cade in testa", spiega il cantante, che con Silvia Toffanin torna sul momento in cui - insieme alla sua compagna - ha scoperto la gravidanza, l'11 ottobre dello scorso anno. "Si può dire che questo è il momento più bello e più significante della mia vita", ammette Ermal Meta, aggiungendo come la gravidanza sia arrivata mentre stava già lavorando al nuovo album, intitolato proprio come il nome della bimba che dovrebbe nascere a giugno, Fortuna. "In quel momento ho riconcepito il tutto alla luce di una grande novità e soprattutto di un'energia vitale diversa". Durante l'intervista a Verissimo, in onda domenica 12 maggio su Canale 5, l'artista ha voluto dedicare parole romantiche anche all'amore per la compagna Chiara: "Non è guardarsi negli occhi, ma guardare lo stesso orizzonte, a volte tenendosi per mano, altre volte semplicemente percependo che l'altra persona è vicina a te".